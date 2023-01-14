Оккупанты утром нанесли удар по Запорожью: попали на территорию одного из предприятий

Войска России утром 14 января совершили серию атак на регионы Украины. В частности, враг обстрелял и мирное Запорожье, а также населенные пункты области.

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Удары повредили предприятие, дома. К счастью, обошлось без жертв, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня утром враг нанес очередной удар по свободным землям нашей области. Ракеты, упавшие в Запорожье на территорию одного из предприятий, повлекли за собой разрушения", – отметил он.

По его словам, под удар вражеских ракет в очередной раз попал и город Орехов. В результате артиллерийской атаки оккупантов там разрушены три дома. В одном здании спасатели ликвидировали пожар.

"В одном из домов находились трое жителей, они остались живы и невредимы", – добавил Старух.

Он подчеркнул, что российские военные преступники не оставляют своих террористических намерений. По информации от ВСУ, в море вышли носители ракет РФ "Калибр", поднялись в небо и бомбардировщики.

"Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в безопасных местах!" – призвал главу ОВА.

Отметим, что с утра в субботу в Запорожье дважды объявляли воздушную тревогу – после 06:00 и около 08:00. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Крутев подчеркнул, что информация о взрывах, которые слышали горожане, уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января российские войска совершили обстрел Харькова ракетами С-300. Из-за действий оккупантов в городе на время остановило работу метро и местами исчез свет.

Также страна-агрессор атаковала ракетами Киев и область. Под вражеским ударом оказалась критическая инфраструктура Днепровского района столицы, а в Голосеевском на нежилую территорию упали обломки российской ракеты. Кроме этого, оккупанты попали в жилую застройку села Копылов Бучанского района Киевщины.

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