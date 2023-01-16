Оккупанты утром обстреляли Купянск, повреждена многоэтажка: есть раненые. Фото

Утром 16 января оккупанты вновь обстреляли Купянск на Харьковщине. Два человека получили ранения вследствие атаки.

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Кроме того, были повреждены частные домовладения и многоквартирный дом. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ссылаясь на данные Областного центра экстренной медицинской помощи, он рассказал, что из-за утренних обстрелов пострадали два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

"Мужчина госпитализирован в среднем состоянии. Женщине помощь оказали на месте", – говорится в сообщении.

На местах обстрелов работают экстренные службы.

По словам руководителя ОВА, в течение суток войска РФ из артиллерии, минометов и танков обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Под вражеский огонь попали Волчанск, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Стрелка и другие.

В Волчанске повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозпостройки.

Синегубов добавил, что в настоящее время продолжаются работы по разминированию Харьковщины, за минувшие сутки обезврежены 132 взрывоопасных предмета.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ ранее задержала "финансистку" бывшей оккупационной администрации Купянска. Предательница выполняла указания захватчиков о бесперебойном финансировании оккупационных органов РФ.