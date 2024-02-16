Оккупанты утром ударили по Херсонщине: есть прилет по жилому дому, пострадал мужчина

Войска России утром 16 февраля обстреляли правый берез Херсонской области. Под удар в очередной раз попало село Ромашково Белозерской громады.

Вражеские снаряды разрушили дом и ранили местного жителя. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что прилетов в Ромашково было несколько. Один из них пришелся именно на жилой дом, разрушив его.

В результате обстрела пострадал пожилой владелец жилья – 70-летний мужчина получил ранения от обломков снаряда. Бригада скорой помощи выехала для оказания ему медицинской помощи.

В предыдущий раз враг ударил по селу Ромашково 10 февраля. Тогда повреждения получили частные дома, в которых выбило окна, двери, разбило крыши. В одном из домов разрушило второй этаж. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в результате российского обстрела Херсона погиб 19-летний юноша, еще два человека получили травмы. На следующий день, 15 февраля, оккупанты снова ударили по Херсону и убили 70-летнюю женщину.

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