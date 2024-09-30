Оккупанты утром ударили по Херсону и области: есть пострадавшие, возникли перебои с электроснабжением

Оккупационные войска России утром 30 сентября дважды ударили дронами по Херсону, а также обстреляли поселок Большая Александровка. Ранения получили шесть мирных жителей, всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Там добавили, что в результате действий агрессора в областном центре возникли перебои с электроснабжением.

Отмечается, что в Великой Александровке Бериславского района пострадали три местных жителя.

У двух мужчин 45 и 62 лет, а также 37-летней женщины – взрывные травмы и множественные обломочные ранения туловища и головы. Бригада скорой доставила пострадавших в больницу.

По Херсону враг ударил дроном, в результате чего взрывные травмы и обломочные ранения получили две херсонки 53 и 72 лет. Бригада экстренки доставила женщин в больницу.

Кроме этого, около 10:00 из-за сброса врагом взрывчатки из дрона в Днепровском районе Херсона пострадал 71-летний мужчина. Его тоже госпитализировали с взрывной травмой, а также обломочными ранениями грудной клетки и ног.

Начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Херсоне наблюдаются перебои с электроснабжением. В частности, в Центральном районе проводили аварийно-восстановительные работы, из-за этого часть потребителей была обесточена.

"Без электричества от вчера и часть прибрежной зоны Днепровского района. Сложная ситуация с безопасностью, обусловленная в первую очередь чрезвычайно высокой активностью российских дронов, не позволяет оперативно приступить к ликвидации повреждений", – пояснил чиновник.

Утром предыдущих суток, 29 сентября, российские оккупанты атаковали общественный транспорт и мирных жителей в Херсоне. В частности, взрывчатку из дрона военные преступники сбросили на маршрутный автобус – там выбило окна, однако никто не пострадал. При этом из-за такого же вражеского удара в Днепровском районе города пострадала 61-летняя женщина.

В тот же день военные преступления обстреляли села Белозерка и Никольское на Херсонщине: ранения получили два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали экс-инспектора херсонской исправительной колонии, который после захвата областного центра предложил свои "услуги" захватчикам. Предатель помогал российским оккупантам пытать украинцев.

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