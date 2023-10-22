Оккупанты утром ударили по жилым домам в Купянске, есть раненые

Российские оккупационные войска утром 22 октября обстреляли прифронтовой город Купянск в Харьковской области. Удары пришлись по жилым домам, жители которых получили ранения.

Трех человек, в том числе несовершеннолетних, госпитализировали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, обстрел произошел около 07:00 воскресенья. Российские снаряды попали в дома местных жителей.

В результате действий террористов ранения получили девушка 15 лет и 63-летняя женщина – обоих доставили в больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Также травмы получил 17-летний парень, его состояние – средней тяжести.

Глава ОВА добавил, что оккупанты обстреливали Купянщину и в течении прошедших суток, в частности Первомайское, Синьковку и Двуречную.

Видео дня

Под вражескими обстрелами находились села и города других приграничных и прифронтовых районов Харьковщины.

Сегодня на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Накануне Силы обороны отбили там 15 вражеских атак возле Синьковки и Ивановки. Продвижений у оккупантов нет.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 октября войска РФ ударили баллистикой по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич на Харьковщине. Терминал и автотранспорт получили значительные разрушения, там погибли шесть работников и еще 16 пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!