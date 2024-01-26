Оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврийском направлении: появились данные о потерях врага

В полосе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" оккупанты усилили интенсивность наступлений и увеличили количество штурмов: накануне там произошло около 50 боевых столкновений. Также захватчики атакуют позиции украинских воинов по артиллерии и авиации.

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Силы обороны дают врагу отпор и эффективно увеличивают статистику потерь России в Украине. О текущей ситуации рассказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

"Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", – отметил он.

Защитники отбивают вражеские атаки, держат оборону и наносят захватчикам потери, заверил Тарнавский.

В частности, накануне на этом участке фронта (в него входят Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское направления) захватчики потеряли 480 своих солдат.

Также уничтожены 23 единицы военной техники, в частности:

два танка,

семь ББМ,

шесть артсистем,

пять автомобилей

три единицы специальной техники.

Также Силы обороны устроили россиянам настоящий "дроноцид": в течение суток ликвидированы или нейтрализован 161 российский БПЛА разных типов.

Кроме того, уничтожены два вражеских склада боеприпасов.

Напомним, в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечено, что всего на линии фронта за сутки произошло 82 боевых столкновения. Горячее всего 25 января было даже не в районе Авдеевки или под Бахмутом, а на Марьинском направлении: там захватчики совершили 25 штурмов.