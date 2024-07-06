Оккупанты увеличивают количество оборонных позиций в Крыму: в 'Атеш' раскрыли подробности. Карта

Российская террористическая армия продолжает увеличивать количество оборонительных позиций во временно оккупированном Крыму. Тенденция строительства фортификаций сохраняется вдоль побережья украинского полуострова.

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В то же время оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Ежедневно в прибережных населенных пунктах Крыма растет количество оборонительных сооружений. При этом часто такие "фортификации" представляют из себя просто мешки с песком.

Подобные сооружения были зафиксированы в Ялте, Евпатории и других городах украинского Крыма. При чем путинские захватчики привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых и оборонительных позиций.

Также в "Атеш" подчеркнули, что все эти сооружения выглядят очень карикатурно, и никакой ценности в военном плане не несут. Однако захватчики в свою очередь продолжают опасаться внезапной операции ВСУ в Крыму.

"Среди военнослужащих вс рф ходят слухи о том, что СОУ формируют, так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Севастополя во временно оккупированном Крыму вечером 1 июля слышали серию взрывов. Позже в сети появились фотографии дыма и информация о возможном прилете.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" нашли месторасположения вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в западной части Севастополя (микрорайон Летчики). Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии недалеко от пляжа.

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