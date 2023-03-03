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Оккупанты уверяют, что пилоты выжили: в сети показали горящие обломки сбитого ВСУ российского Су-34. Видео

Руслан Рудомский
War
1 минута
5,7 т.
Оккупанты уверяют, что пилоты выжили: в сети показали горящие обломки сбитого ВСУ российского Су-34. Видео

Сбитый украинскими зенитчиками российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в районе временно оккупированного Енакиево Донецкой области. Назначенный оккупантами "мэр" города утверждает, что оба пилота успели катапультироваться и выжили.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. В то же время на обнародованных ими видеокадрах видна только куча металлолома, которая осталась от самолета, тогда как самих пилотов не показано (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Место падения российского самолета Су-34

"Мэр" города Енакиево в "ДНР" Роман Храменков сообщил, что они успели катапультироваться, жертв и пострадавших на земле тоже нет. Он отметил, что доступ к месту падения воздушного судна затруднен из-за погодных условий: в регионе грязно после оттепели", – пишут российские пропагандистские ресурсы.

Впрочем, перехваченные переговоры российских захватчиков доказывают совсем другое: "Один пилот "200", другой – "300"", – истерически констатируют захватчики в опубликованном офицером ВСУ Анатолием Штефаном перехвате.

Место падения российского самолета Су-34
Енакиево на карте Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 марта около 13:30 часов воины Никопольского зенитного ракетного полка Вооруженных сил Украины сбили российский самолет Су-34 в районе Енакиево Донецкой области. Россияне некоторое время не признавали сбитие своего самолета, утверждая, что он мог быть украинским.

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