Оккупанты уверяют, что пилоты выжили: в сети показали горящие обломки сбитого ВСУ российского Су-34. Видео

Сбитый украинскими зенитчиками российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в районе временно оккупированного Енакиево Донецкой области. Назначенный оккупантами "мэр" города утверждает, что оба пилота успели катапультироваться и выжили.

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Об этом сообщают российские СМИ. В то же время на обнародованных ими видеокадрах видна только куча металлолома, которая осталась от самолета, тогда как самих пилотов не показано (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мэр" города Енакиево в "ДНР" Роман Храменков сообщил, что они успели катапультироваться, жертв и пострадавших на земле тоже нет. Он отметил, что доступ к месту падения воздушного судна затруднен из-за погодных условий: в регионе грязно после оттепели", – пишут российские пропагандистские ресурсы.

Впрочем, перехваченные переговоры российских захватчиков доказывают совсем другое: "Один пилот "200", другой – "300"", – истерически констатируют захватчики в опубликованном офицером ВСУ Анатолием Штефаном перехвате.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 марта около 13:30 часов воины Никопольского зенитного ракетного полка Вооруженных сил Украины сбили российский самолет Су-34 в районе Енакиево Донецкой области. Россияне некоторое время не признавали сбитие своего самолета, утверждая, что он мог быть украинским.

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