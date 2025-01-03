Оккупанты 'узаконили' репрессии против украинцев на захваченных территориях – ЦНС

Россия усиливает репрессии против украинцев на оккупированных территориях, отказавшихся получать паспорта РФ. Там приняли новый "закон", позволяющий российским полицаям врываться в дома людей.

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"Закон" вступит в силу с 5 марта этого года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Новый закон, который позволит полицаям проникать в квартиры украинцев на временно оккупированных территориях Украины, приняли в России. Вступит он в действие уже с 5 марта этого года", – говорится в сообщении.

Ужесточение репрессий подается под видом "контроля над мигрантами".

"Полицейские в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получат право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие "иностранцы". На самом деле речь идет о тех "мигрантах", которые не обменяли украинский паспорт на российский", – пояснили в Центре.

Это не первый шаг к усилению репрессий против украинцев в оккупации, сделанный захватчиками уже в этом году. С 1 января наши соотечественники, отказавшиеся менять гражданство на российское, например, были лишены права получать медикаменты как представители льготной категории. Речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматиках и диабетиках. Купить же жизненно необходимые им лекарства на оккупированных территориях практически невозможно.

Напомним, ранее в Центре рассказали, как получили доступ к почте подполковника Росгвардии и получили результаты испытаний оружия концерна Калашникова.

Также в ЦНС сообщали, что россияне в оккупированных городах создают классы, где учат детей собирать дроны. Их затем передают оккупантам армии российского диктатора Владимира Путина.

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