Подполковник Росгвардии 'передал' ЦНС результаты испытаний оружия концерна Калашникова

Украинские хакеры взломали почту подполковника Росгвардии Валерия Быгу, являющегося фигурантом базы "Миротворец" из-за участия в российской агрессии против Украины. Среди полученных документов – доказательства участия подразделения, в котором он несет службу, в подготовке беларуских силовиков к "разгону протестов" в стране.

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Также благодаря его почте удалось получить документацию с результатами испытаний новых пистолетов от концерна Калашникова: россияне признают, что стрелять из них можно только в пропагандистских роликах. О содержимом почты российского подполковника рассказали в Центре национального сопротивления.

"В распоряжении Центра национального сопротивления есть документация подполковника Росгвардии Валерия Быгу, в которой, помимо личных данных, есть результаты испытаний новейших пистолетов от "концерна Калашникова". Спойлер – сами россияне не в восторге от них", – отметили в ЦНС.

Там рассказали, что Быгу служит инспектором в управлении подразделений спецназначения Росгвардии. Эта структура, как известно, создана для подавления каких-либо попыток "бунтов" на территории РФ, отметили в Центре. И не только там, ведь, по данным Центра, в упомянутом подразделении проводят учения по разгону протестов вместе с беларускими "коллегами".

Среди полученных документов, добавили в ЦНС, есть личная документация подполковника.

Удалось получить и рабочие документы. В частности, Быгу в мае прошлого года получил техническую документацию и отчет по испытаниям силовиками Росгвардии новейшей продукции концерна Калашников: пистолетов МПЧ и МПЛ1 (модульный пистолет Лебедева). Результаты испытаний вряд ли бы согласились освещать пропагандисты РФ.

"По результатам проверки обнаружено, что "это" эффективно использовать и стрелять можно только в пропагандистских роликах. Так, пистолет буквально распадается на части, режет пальцы россиянам и тд", – подытожили выводы испытаний в ЦНС.

Интересно, добавили в ЦНС, что в подразделении Росгвардии, в котором трудится Быгу, не только разгоняли протесты в РФ, но и внимательно отслеживали, не участвует ли в них кто-то из "псов режима". В руки представителей ЦНС попали служебные документы Росгвардии, связанные с митингами российской оппозиции в апреле 2021 года и посещением этих митингов действующими работниками Росгвардии.

В частности, рапорт об участии в оппозиционном митинге был составлен в отношении росгвардейца Владислава Ершова. Как именно прошла проверка этого росгвардейца, добавили в ЦНС, история и почта Быгу умалчивают, однако известно, что он не только продолжает служить в Росгвардии, но и участвует в агрессии России против Украины.

"ЦНС поздравляет Валерия Быгу с наступающими праздниками, благодарит за "сотрудничество" и напоминает, что ни один враг не сможет скрыться и будет ликвидирован", – "поблагодарили" подполковника Росгвардии за "помощь" в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что россияне в оккупированных городах создают классы, где учат детей собирать дроны для армии РФ. Эти беспилотники затем планируют передать оккупантам на фронт.

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