Россияне в оккупированных городах создают классы, где учат детей собирать дроны для армии РФ – ЦНС

На временно захваченных территориях Украины войска государства-агрессора России и местные коллаборанты создают инженерные классы, где учат украинских подростков собирать дроны. Их потом планируют передавать российской оккупационной армии.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Враг сознательно нарушает международное право, заставляя гражданских делать вооружение. А привлечение школьников к этому является отягчающим обстоятельством.

По данным Центра нацсопротивления, классы в оккупированных городах открывают при поддержке оккупационных администраций, в частности, так называемых министерств образования. Россияне уже утвердили программу расширения сети этих классов до 2030 году.

"Таким образом враг сознательно нарушает международное право и привлекает гражданское население к работам на нужды собственной армии. В этом случае речь идет еще и о несовершеннолетних, что является дополнительным отягчающим обстоятельством", – говорится в сообщении.

В ЦНС призвали местных жителей во временно захваченных россиянами населенных пунктах Украины игнорировать инициативы оккупантов и сообщать о тех, кто побуждает работать на армию врага. Это нужно, чтобы каждый преступник из РФ понес ответственность.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне в оккупированных городах принудительно привлекают украинских детей в так называемую "Юнармию" — военно-патриотическую организацию, которая является инструментом российской пропаганды.

В частности, 40 детей из Бердянска были вынуждены присоединиться к этому движению.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ продолжают готовить детей к войне во временно оккупированном Мариуполе. Военные преступники учат несовершеннолетних обращаться с оружием. Пропагандистские мероприятия проводит так называемая "Юнармия".

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