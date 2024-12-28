'Заставляют приносить присягу': сколько украинских детей из Бердянска оккупанты привлекли в 'Юнармию'

Оккупационные власти России продолжают нарушать права украинских детей на временно захваченных территориях. Одним из самых возмутительных проявлений является принудительное вовлечение детей в так называемую "Юнармию" — военно-патриотическую организацию, которая является инструментом российской пропаганды.

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В частности, 40 детей из Бердянска в Запорожской области были вынуждены присоединиться к этому движению. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"На временно оккупированных территориях Украины Россия продолжает нарушать права детей, превращая их в инструменты пропаганды и войны. Из открытых источников стало известно, что 40 украинских детей из Бердянска, Запорожской области, были вовлечены в "Юнармию" – так называемое "военно-патриотическое" движение, которое навязывает идеологию российской агрессии и воспитывает будущих солдат оккупационного режима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что детей заставляют приносить "присягу на верность" России, обещать "защищать ее интересы" и поддерживать "большой патриотизм". После этого они проходят обучение по военной подготовке, включая огневую, тактическую подготовку и управление дронами.

"Эти молодежные движения используются Россией как инструмент для насильственного перевоспитания украинских детей, лишения их национальной идентичности и подготовки к участию в войне против собственной страны", - указал Лубинец.

Эти меры являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, гарантирующих защиту детей от принуждения, насилия и их привлечения к военным формированиям на оккупированных территориях.

Лубинец призвал международное сообщество к решительным действиям — ужесточение санкций, активизацию дипломатического давления на Россию и привлечение внимания к ее преступлениям.

"Мы никогда не прекратим бороться за права детей, пострадавших от российской агрессии. Они должны вернуться домой, где им будут гарантировать мир, защиту и будущее, свободное от насилия!" – резюмировал он.

Напомним, российские террористы продолжают готовить детей к войне во временно оккупированном Мариуполе. Военные преступники учат несовершеннолетних обращаться с оружием. Пропагандистские мероприятия в захваченном украинском городе проводит так называемая "Юнармия".

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