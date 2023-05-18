Оккупанты уже дважды пробовали убить командующего Сил ТрО Игоря Танцура: СМИ раскрыли громкие подробности

Оккупанты дважди пытались убить командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцура. Второй раз покушение было совершено 2 мая.

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Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на собеседников в военных кругах. Отметим, что войско Сил территориальной обороны ВСУ было сформировано перед полномасштабным вторжением и сыграло одну из ключевых ролей в обороне Киева в начале войны, а теперь Силы ТРО защищают нашу страну на самых горячих участках фронта.

Так, как сообщается, глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что его боевики убили командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцуру в Донецкой области. Эта информация была объявлена 2 мая, но это была неправда.

Как впоследствии оказалось, на командующего Сил ТрО Игоря Танцуру действительно было совершено покушение. Колонна, в которой находился Танцура, была обстреляна, и одна из пуль попала в автомобиль, в котором, как ожидалось, должен был находиться сам Тарцура. Однако оказалось, что командующий в тот день сел в машину сопровождения, и им удалось выехать из-под обстрела.

Как отмечают в военных кругах, это была уже вторая попытка ликвидировать Игоря Танцуру. Так, в прошлый раз украинская сторона получила информацию россиян о маршруте командующего Сил территориальной обороны на фронте в течение нескольких следующих дней и успела вовремя внести изменения в его передвижение.

Пока остается неизвестным, как именно противник получал эту информацию в обоих случаях.

Напомним, что одиозный российский бизнесмен и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает выдавать желаемое за действительное. 2 мая он озвучил очередную "сенсацию" о расстреле бронированного автомобиля, где находился командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцура.

Ранее сообщалось, что в Украине терробороне разрешили выполнять задачи в районах ведения военных действий. Соответствующий законопроект №6521 был принят во вторник, 3 мая.