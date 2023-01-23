Оккупанты уже ''оценили'' британские ракеты Brimstone на Херсонщине, в новом пакете им приготовили еще 600 ''подарков''

Великобритания продолжает снабжать Вооруженные силы Украины ракетами Brimstone, которые предназначены для уничтожения бронетехники противника. Российские оккупанты уже успели оценить результативность этих снарядов.

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В декабре прошлого года Силы обороны Украины "демилитаризовали" при помощи ракеты Brimstone пуско-заряжающую установку 9А39М1-2 к ЗРК "БУК" в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб.

В результате удара ВСУ по установке погибло трое военных РФ, а сама техника была полностью уничтожена. Известно, что выстрел был произведен с расстояния более 40 километров.

"Ракеты показали свою эффективность в борьбе с российской военной техникой, а ВСУ показали свою способность быстро освоить новый тип вооружения", – отмечает автор канала.

Недавно стало известно, что Великобритания отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone модификации "1" и "2". Там приняли решение о выделении ВСУ такого большого количества данных боеприпасов, так как окончательно убедились, что наши военные полностью освоили этот тип вооружения.

Отметим, что до этого Украина получила от Британии три пакета помощи, которые включали Brimstone.

Напомним, что Великобритания также передала Украине вертолеты Sea King. Согласно данным из открытых источников, украинские экипажи в ноябре-декабре обучали территории Британии по использованию данного вида техники.

Предположительно, теперь в Лондоне наблюдают за тем, насколько эффективно ВСУ смогут освоить этот тип вертолетов, после чего примут решение о необходимости дальнейших поставок.

Вертолеты Sea King используют не только для эвакуации и десантных операций, но и для борьбы с подводными лодками (ASW missions), о чем известно из опыта Королевского военно-морского флота Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что известно о британских ракетах Brimstone и где они применяются Вооруженными силами Украины.

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