Оккупанты в Херсоне атаковали скорую помощь дроном: пострадали двое медиков

Военные российской оккупационной армии атаковали дроном карету скорой помощи в Херсоне. В результате атаки пострадали двое медиков.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. По факту совершения военного преступления начато производство.

Детали атаки

По информации следствия, 16 ноября 2025 года около 22:30 российские оккупанты нанесли удар по Днепровскому району Херсона с помощью беспилотника. Взрывчатка была сброшена на автомобиль скорой помощи, который прибыл на вызов.

В результате атаки ранения получили фельдшер и водитель скорой, а также были повреждены два автомобиля экстренной медицинской службы.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями полиции документируют военное преступление, совершенное военными армии РФ.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Балаклее Харьковской области. Известно по меньшей мере о трех погибших. Ранения получили 13 гражданских, среди них – дети.

Как писал OBOZ.UA, 7 ноября российские оккупанты обстреляли автовокзал в Нововоронцовке на Херсонщине. Из-за очередного удара по поселку пострадали трое мирных жителей, один из которых погиб. Медики до последнего боролись за жизнь 50-летнего тяжелораненого, но травмы оказались смертельными, он скончался в больнице.

