Оккупанты в Крыму готовят новую волну мобилизации на войну против Украины: всплыли подробности

На территории временно оккупированного Крыма российские захватчики проводят подготовительные мероприятия к очередной волне "мобилизации". Все так называемые "государственные и частные учреждения" обязали в течение нескольких дней подать списки лиц на бронь "военным комиссариатам".

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Такие мероприятия оккупационный войска намерены завершить уже до 29 января. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В украинском Генштабе отметили, что российские оккупанты запланировали следующую массовую волну мобилизации на конец февраля.

Вместе с тем, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, командующий Оперативного командования Сухопутных войск "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что власти РФ не в состоянии одновременно потянуть 500 тыс. мобилизованных. Экономика государства-террориста еще не перешла на военный лад, там до сих пор не налажено производство обмундирования, оружия, боеприпасов, чтобы обеспечить столь большое количество войск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Путина Дмитрий Песков признал, что указ российского диктатора о "частичной" мобилизации в стране продолжает действовать. В то же время представитель Кремля попытался оправдаться, заявив, что документ якобы предусматривает "другие меры";

– россиянка в разговоре с мужем-оккупантом пожаловалась на процесс мобилизации в России. По ее словам, на войну против Украины бросают абсолютно всех, даже "косых и хромых".

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