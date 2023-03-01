Оккупанты в Крыму начали ''эвакуировать'' свои семьи в РФ – Генштаб

Военнослужащие вооруженных сил России во временно оккупированном Крыму все больше паникуют из-за "бавовн" и на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Они начали "эвакуировать" свои семьи в РФ.

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В частности, такие действия захватчиков зафиксированы в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в своде относительно событий на фронте и военной обстановки в стране по состоянию на 1 марта.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время военнослужащие оккупационных войск РФ, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи на родину в Россию.

Ранее в Генштабе ВСУ указали, что захватчики в Крыму усиливают оборону из-за страха деоккупации. Паникуют и оккупанты на Донбассе: недавно поспешно сложил полномочия "городской прокурор" Горловки Донецкой области, готовясь бежать в РФ.

Напомним, что в ночь на 1 марта в оккупированном Крыму слышали звуки "бавовны". О взрывах, от которых дрожали окна, заявляли жители Евпатории, Саков и Черноморского. В то же время захватчики, как всегда, ничего не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить Крым с помощью дальнобойного оружия, предоставленного партнерами. Он показал вероятный план контрнаступления ВСУ на временно оккупированный полуостров.

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