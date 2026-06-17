Оккупанты в Крыму начали массово рассылать повестки: появились подробности

В оккупированном Крыму российские захватчики начали массовую рассылку повесток мужчинам, состоящим в военном резерве армии РФ. По прибытии в военкоматы части резервистов сразу вручают мобилизационные приказы.

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О ситуации сообщил крымский правозащитник на условиях анонимности. Его слова цитирует Telegram-канал "Крым.Реалии".

РФ усиливает мобилизационное давление в Крыму

Правозащитник отметил, что, по информации, поступающей как от так называемых резервистов, так и из источников в военкоматах, ситуация довольно серьезная.

"Военкоматы сформировали базы данных резервистов, в том числе медиков, согласовали потребности воинских частей, находящихся в Крыму, и теперь направляют повестки резервистам для выдачи мобилизационных распоряжений, в которых указано, к какой части они приписаны", – рассказал он.

Правозащитник добавил, что лица, получившие мобилизационное предписание в случае объявления войны или мобилизации, обязаны в течение двух дней прибыть в место дислокации своей воинской части.

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По его словам, в военкоматах резервистам предлагают подписать контракт в связи с возможным объявлением новой волны мобилизации после выборов в Госдуму и предупреждают о якобы худших условиях в случае дальнейшего призыва.

Он также отмечает, что темпы набора контрактников в Крыму существенно снижаются, из-за чего оккупанты вынуждены искать новые подходы к комплектованию войск.

"Дошло до того, что главам местных советов в Крыму поставлен план по набору контрактников, выполнить который становится всё сложнее. На них оказывается постоянное давление по этому поводу. Также сообщается, что крымским студентам, окончившим бакалавриат и имеющим отсрочку до 1 июля, также поступают повестки – ребят отправляют на срочную службу, не давая возможности поступить в магистратуру (теперь в РФ это будет называться "специализированное высшее образование" – КР)", – отметил правозащитник.

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики Института изучения войны отметили, что в России сокращается количество людей, заключающих контракты на военную службу. Из-за больших потерь на войне и нехватки новых военных Кремль прибегает к дополнительным мерам, чтобы пополнить оккупационную армию.

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