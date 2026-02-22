Оккупанты в Крыму начали обманом бросать на войну в Украину срочников – АТЕШ

На фоне дефицита личного состава в оккупированном Крыму российские командиры системно переводят срочников на контрактную службу, применяя давление и подделывая документы. После этого оккупантов направляют в зону боевых действий.

Об этом сообщил агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ", который служит в одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. По его словам, такая практика имеет массовый характер и применяется в различных подразделениях, базирующихся в Крыму.

Командование сначала пытается убедить срочников подписать контракт, обещая выплаты, льготы и "легкую службу". Если же срочник отказывается, начинается психологическое давление. Командование угрожает отправить несогласных в штрафные подразделения или на передовую в пехоту, а также обещает создать невыносимые условия службы.

Если же это не дает результата, по словам агента, чиновники прибегают к подделке подписей в документах. Он утверждает, что лично видел, как старшина ставил подписи сразу за нескольких военнослужащих. Об оформлении контракта срочники узнавали уже после получения предписаний на отправку в район боевых действий.

За последние два месяца только в одной части таким образом якобы перевели более 15 человек. По информации агента, аналогичная схема действует и в других подразделениях российских войск на территории Крыма.

"Режим испытывает острый дефицит живой силы, особенно в частях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Срочники – самая беззащитная категория, которую проще всего сломать, обмануть или просто подделать документы", – отмечают в АТЕШ.

Напомним, чтобы компенсировать немалые потери на фронте, Кремль готовится к ограниченному, поэтапному призыву резервистов. Российские власти пытаются избежать масштабной мобилизации, которая ранее привела к массовому выезду населения.

Напомним, чтобы компенсировать немалые потери на фронте, Кремль готовится к ограниченному, поэтапному призыву резервистов. Российские власти пытаются избежать масштабной мобилизации, которая ранее привела к массовому выезду населения.

