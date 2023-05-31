Оккупанты в Крыму отбирают имущество у украинцев, в Луганской области шантажом заставляют брать паспорта РФ – Генштаб

Российские оккупанты на временно захваченных территориях незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, не получивших гражданство РФ. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Ялте в АР Крым. Тем временем в Луганской области работников бюджетных учреждений заставляют брать паспорта страны-агрессора, угрожая невыплатой зарплаты.

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О произволе российских захватчиков рассказали в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 31 мая. Там констатировали, что насаждение гражданства РФ продолжается разными способами.

Российские обстрелы

Кроме того, по данным Генштаба, за прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БПЛА “Shahed". Почти все дроны были уничтожены украинским ПВО, однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетного удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

На Северском и Слобожанском направлениях противник предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Угроиды, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и Новоселевской Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетного – в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также – в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. В то же время противник нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области, Херсон, а также город Очаков Николаевской области.

Потери России

Силы обороны Украины продолжают без устали выбивать противника со своих территорий. В частности, наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Они зачищают позиции войск РФ и закрепляются на них, впоследствии уничтожая оккупантов;

– американский Институт изучения войны накануне сообщил, что в Донецкой области российские оккупанты пытаются наступать на направлении Авдеевка – Донецк. Основные усилия противника были направлены на Марьинку, в то время как в районе Бахмута активность снизилась.

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