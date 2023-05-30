Войска РФ ведут наступление на направлении Авдеевка – Донецк, основные силы брошены на один город: анализ ISW

В Донецкой области российские оккупанты пытаются наступать на направлении Авдеевка – Донецк. Основные усилия противника были направлены на Марьинку, а вот в районе Бахмута активность снизилась.

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Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 29 мая. Аналитики собрали ведомости из разных источников о происходящем на Донетчине и сделали вывод, что захватчики продолжали ограниченные наступательные действия.

В районе Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) Силы обороны Украины отразили 12 атак войск РФ, что составляет более половины атак врага по всему фронту, о которых сообщил украинский Генштаб на 29 мая.

То, что оккупанты концентрируют свои усилия в районах Авдеевки и Марьинки, подтверждал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Один из российских военных блогеров-пропагандистов заявлял, что ВС РФ проводили наступательные действия в направлении Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки). Другой россиянин указывал, что позиционные бои произошли в районе города Угледар (30 км к юго-западу от Донецка).

ГШ ВСУ отчитывался о том, что захватчики совершили безуспешные наступательные операции в районе н. п. Большая Новоселка (55 км к юго-западу от Донецка).

Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области, особенно вокруг Мариуполя, захватчики готовились к обороне. Вокруг указанного города ВС РФ расширяют укрепления, это подтверждал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

29 мая он заявил, что российские войска подвозят в город бревна для строительства землянок. А в предыдущие сутки (29 мая), как сказал Андрющенко, украинские защитники ударили по району сосредоточения российских войск в окрестностях Мариуполя, в результате чего погибло 100 российских военнослужащих и еще 40 получили ранения.

Что касается Бахмута, то темп российской наступательной операции на 29 мая "остается заметно низким", отметили в ISW.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что российские регулярные войска продолжают заменять наемников ЧВК "Вагнер" на позициях в самом городе и на флангах. Украинские силы сохраняют позиции на юго-западной окраине Бахмута, утверждает она.

Министерство обороны Российской Федерации 29 мая подтвердило, что части 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии действуют на северных флангах Бахмута. Один из российских блогеров писал, что Силы обороны Украины продвинулись вперед в направлении Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и что российские силы атаковали вблизи Хромово (непосредственно к западу от Бахмута).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что боевиков "Вагнера" в направлении Бахмута стихийно заменяют воздушно-десантные войска России. Ротации вынужденные и основаны на потерях, которые наносят наемникам ЧВК украинские воины.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о тои, что часть "вагнеровцев" отводят из Бахмута для перегруппировки.

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