Оккупанты в Крыму похвастались, что сбили украинский БПЛА, но что-то пошло не так: это был иранский Mohajer-6. Фото

В Крыму оккупационные власти поспешили похвастаться, что сбили украинский беспилотник, заглушенного средствами РЭБ. Однако оказалось, что россияне поразили свой беспилотный летательный аппарат Mohajer-6 иранского производства.

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О сбитии беспилотника сообщил ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов (доскролльте новость до конца, чтобы увидеть фото). Так, россияне сами облегчают работу для украинских сил, собственноручно сбивая свои беспилотники.

Аксенов выложил в сеть фото сбитого БПЛА, хвастаясь работой российской РЭБ, не подозревая, что был обезврежен российский беспилотник.

"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации", – написал глава оккупационных властей.

В полномасштабной войне между Россией и Украиной, Российская Федерация использует приобретенные в Иране беспилотные летательные аппараты. Применение таких аппаратов, в частности Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6, уже подтверждено. В сентябре прошлого года украинским силам даже удалось захватить один Mohajer-6.

Mohajer-6 является беспилотным аппаратом, который начали производить в 2017 году, он предназначен для разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Он может перевозить до четырех боеприпасов. Максимальный взлетный вес Mohajer-6 составляет 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, а его дальность полета составляет 200 км. Аппарат может двигаться с максимальной скоростью до 200 км/ч, продолжительность его полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5400 м.

Большинство компонентов беспилотного летательного аппарата иностранного происхождения. Он включает японские, китайские и американские камеры и лазерные дальномеры. Важно отметить, что используемые компоненты преимущественно являются гражданскими и не считаются военными товарами.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали за сутки 880 кафиров. С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 212 тыс. человек убитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже самой РФ. Так формируется будущее поле сражения.

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