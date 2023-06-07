ВСУ ликвидировали за сутки 880 оккупантов, уничтожено 13 танков и 37 артсистем: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 212 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 6 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 880 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 13 танков, 17 боевых бронированных машин и 37 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3873 танка, 7560 ББМ и 3640 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 594 единиц реактивных систем залпового огня и 352 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 314 самолетов, 299 вертолетов и 3219 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1171 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 6349 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 492 – специальной техники.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российская террористическая армия во время боев за Бахмут Донецкой области потеряла десятки тысяч человек. Чтобы занять очередной квартал разрушенного города, захватчикам в буквальном смысле приходилось идти по трупам своим солдат.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает пытаться наступать на нескольких направлениях, однако ВСУ срывают планы оккупантов. В частности, украинские защитники умело продолжают уничтожать врагов в Херсонской области.

Также в районе Марьинки шли ожесточенные бои, потери оккупантов составили 70 убитыми и более 100 ранеными. Вдобавок к этому украинские силы уничтожили 17 вражеских технических средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже в самой РФ. Так формируется будущее поле сражения

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