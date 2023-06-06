В районе Марьинки шли ожесточенные бои, потери окупантов составили 70 убитыми и более 100 ранеными - Генштаб

Враг продолжает попытки вести наступательные действия на Мариинском направлении, однако украинские силы дают оккупантам достойный отпор. ВСУ удалось отразить многочисленные атаки врага и нанести немалые потери.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Так, только на этом направлении оккупанты потеряли около 70 солдат убитыми и более 100 ранеными.

Вдобавок к этому, украинские силы уничтожили 17 вражеских технических средств. В тот же период противник ударил из авиации по Марьинке и совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, таких как Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка в Донецкой области.

Оккупанты и дальше продолжают наступательные бои с целью полной оккупации Луганской и Донецкой областей, на этих направлениях они сконцентрируют свои основные усилия. Так, за последние сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Также в эту ночь Россия снова устроила масштабный ракетный обстрел по территории Украины, использовав 35 крылатых ракет. Однако все эти ракеты были успешно уничтожены нашими противовоздушными защитниками.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара и 64 авиационных удара, а также совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме разрушений инфраструктуры, также пострадало гражданское население.

Вероятность продолжения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, что враг взорвал Каховскую ГЭС, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины. В результате разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать, угрожая подтоплением.

Также ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины отреагировали на очередное военное преступление российских террористов, 6 июня взорвавших Каховскую ГЭС. Отмечается, что это несет прямую угрозу находящейся под оккупацией Запорожской атомной электростанции.

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