Оккупанты в Крыму приговорили бывшего украинского военного к 18 годам тюрьмы: что известно о деле

В оккупированном Крыму российский суд приговорил бывшего украинского военного Руслана Черного-Швеца к 18 годам лишения свободы. Его обвинили в так называемой "государственной измене", связанной с якобы передачей информации украинским спецслужбам.

В то же время правозащитники и родные заявляют о сомнительности обвинений и ухудшении состояния здоровья осужденного. Об этом сообщили российские правоохранители.

По информации российской стороны, приговор вынес подконтрольный оккупационным властям "суд" в Севастополе. 51-летнего Руслана Черного-Швеца, бывшего военнослужащего ВСУ, признали виновным по статье о "государственной измене". Ему назначили 18 лет заключения в колонии строгого режима, дополнительное ограничение свободы на один год и штраф.

Оккупанты утверждают, что мужчина якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины и передавал информацию об объектах и подразделениях российских войск в Севастополе.

Также в деле фигурирует другой бывший военный – Сергей Лихоманов, которого российские силовики обвиняют в подготовке подрыва железнодорожного моста. Его ранее приговорили к 15 годам заключения по аналогичным обвинениям.

В то же время украинские правозащитники отмечают, что Черного-Швеца задержали еще 27 декабря 2023 года после обыска в его доме. После этого его вывезли в неизвестном направлении и поместили в СИЗО в оккупированном Севастополе.

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщал, что состояние здоровья мужчины существенно ухудшилось во время содержания под стражей. Руслан Черный-Швец страдает сахарным диабетом и нуждается в регулярном введении инсулина, однако получение необходимых препаратов в СИЗО затруднено.

По словам родных, связь с ним после задержания практически потеряна. Семья также отрицает причастность мужчины к инкриминируемым действиям и считает обвинения безосновательными.

Известно, что Руслан Черный-Швец родился в городе Лубны Полтавской области, учился в военном училище связи и долгое время проживал в Севастополе, где создал семью и воспитывал троих детей.

Правозащитники отмечают, что этот случай является частью системной практики преследования граждан Украины на временно оккупированных территориях. По их словам, российская судебная система регулярно использует обвинения в "государственной измене" как инструмент давления и репрессий против украинцев.

