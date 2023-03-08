Оккупанты в Крыму собираются построить базу ЧВК ''Вагнер'': появились подробности

На территории временно оккупированного Крыма захватчики собираются построить новую базу для наемников частной военной компании "Вагнер". Для это цели оккупационные "власти" намерены выделить 500 гектар земли в одном из горных районов полуострова.

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Также местные жители наблюдают, что с территории России на полуостров продолжают завозить грузовики российских военных. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Строительство новой базы для "вагнеровцев" анонсировал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. Где именно планируют дислоцировать террористов не сообщается. Однако захватчики анонсировали, что для этих целей выделят сотни гектар украинской земли.

Кроме того, на полуострове продолжается другая военная активность путинской армии. Жители оккупированного Крыма ежедневно фиксируют активность российских истребителей, предположительно стреляющих ракетами по городам Украины. Также люди сообщают о запусках российских ракет из акватории Черного моря – все снаряды улетают в сторону украинских городов.

"По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ", – говорится в сообщении.

При этом оккупанты активно готовятся к обороне в Крыму. В частности, так называемые "власти" начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске. Также в Крыму продолжается так называемая "мобилизация". Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что по состоянию на 6 марта в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения не менее 315 солдат российской армии, 208 из них, вероятно, были гражданами Украины. При этом количество захоронений может быть больше, поскольку враг скрывает масштабы потерь.

Напомним, во временно оккупированной украинской Ялте в Крыму на побережье захватчики начали строить защитные сооружения. Под видом "реконструкции" набережной, там сооружают систему окопов, растянувшуюся на сотни километров.

Ранее сообщалось, что в Крыму усилилось партизанское движение. В разных населенных пунктах Крыма появляется все больше украинской символики и напоминаний для оккупантов, что их время подходит к концу.

При этом военнослужащие ВС России во временно оккупированном Крыму все больше паникуют из-за "бавовны" и на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Они начали эвакуировать свои семьи в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, показал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное вооружение.