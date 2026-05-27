Оккупанты в Крыму учат детей управлять БПЛА и работать с оружием: всплыли подробности. Фото

Российские захватчики наращивают милитаризацию детей во временно оккупированном Россией Крыму. В крымских школах они устраивают милитарные мероприятия, на которых обучают школьников основам стрелкового дела, тактической медицине и управлению беспилотниками.

В частности, такое мероприятие было проведено как минимум в двух школах Симферополя. Об этом сообщает Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента".

По данным "Желтой Ленты" милитарное мероприятие оккупанты провели для учеников "Трудовской школы" и школы №22 имени Сергея Бережного в Симферополе. К его организации присоединились Центр начальной военно-тактической подготовки "Крымпатриотцентр" и курсанты военного учебного центра Крымского университета имени В.И.Вернадского.

"Активисты движения "Желтая Лента" рассказали, что школьников учили основам стрелкового дела, сборке и разборке оружия, тактической медицине, а отдельный большой блок был посвящен управлению беспилотниками. Особенно показательно, что к этому процессу уже полноценно привлечены обычные школы, где вместо нормального образования детям все чаще навязывают военную подготовку и пропаганду", – отметили в Движении сопротивления.

