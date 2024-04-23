Оккупанты в Крыму возвели еще более 100 км фортификаций: перерыли заповедники и природные парки

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму продолжают расширять сеть инженерно-фортификационных сооружений на побережье Черного моря. В феврале-марте 2024 года захватчики возвели там новые сооружения протяженностью более 100 км.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым. "Россия продолжает увеличивать количество инженерно-фортификационных сооружений на побережье Черного моря: новые сооружения протяженностью более 100 км возводились в течение февраля-марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Эта линия обороны начинается от поселка Николаевка Симферопольского района и простирается вдоль побережья Красноперекопска возле административной границы с Херсонской областью.

Далее новые укрепления пролегают на север, а наибольшее количество наблюдается вокруг мыса Тарханкут, где расположены системы противовоздушной обороны.

При этом на западном побережье Крыма оккупанты используют фортификационные сооружения, нарушая природный баланс заповедников, природных парков, археологических достопримечательностей и туристических объектов.

В частности, возле села Северное Черноморского района войска РФ обустроили новые укрепления береговой обороны на развалинах античного поселения.

Напомним, строительство обороны на самых горячих направлениях в Украине близится к завершению. На некоторых участках строительство фортификационных сооружений уже выполнено на 92-98%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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