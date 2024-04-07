'Россияне и белорусы должны это знать': Зеленский рассказал о ситуации с возведением фортификаций

Возведение обороны по самым горячим направлениям в Украине близится к завершению. На некоторых участках строительство фортификационных сооружений уже выполнено на 92-98%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что такие постройки возводят и там, где нет боевых действий. Независимо от направления, все фортификационные сооружения строят по одинаковым стандартам. Таким образом все регионы страны и все направления боевых действий получают три линии обороны.

"То, что мы строим рубежи, не секрет. Это должны знать и россияне, и белорусы, или россияне на территории Беларуси. Да, здесь есть рубежи. Да, здесь будут три мощные линии обороны. Здесь есть войско. Есть и "зубы дракона ", и противотанковые рвы – и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но, тем не менее, скрывать это не нужно. Они должны знать, что будет сопротивление", – рассказал Зеленский.

Эти слова президента прозвучали в телемарафоне "Единые новости". Интервью с главой государства было сделано на Черниговщине, где президенту показали соответствующие постройки. Ранее OBOZ.UA показал видео и фотографии со сводной фортификацией, которую демонстрировали Зеленскому.

Президент добавил, что все работы по возведению оборонных рубежей на наиболее опасных участках границы должны быть завершены через несколько месяцев, по принципу "чем ближе к боевым действиям, тем быстрее продолжается строительство".

Как сообщал OBOZ.UA, те восемь экскаваторов, которые купил Петр Порошенко, отправляют на фронт в одну из инженерных бригад, чтобы строить фортификационные сооружения. По его словам, кроме землеройной техники, военным передадут другое необходимое оборудование.

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