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"Россияне и белорусы должны это знать": Зеленский рассказал о ситуации с возведением фортификаций

Михаил Левакин
War
2 минуты
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'Россияне и белорусы должны это знать': Зеленский рассказал о ситуации с возведением фортификаций

Возведение обороны по самым горячим направлениям в Украине близится к завершению. На некоторых участках строительство фортификационных сооружений уже выполнено на 92-98%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что такие постройки возводят и там, где нет боевых действий. Независимо от направления, все фортификационные сооружения строят по одинаковым стандартам. Таким образом все регионы страны и все направления боевых действий получают три линии обороны.

"То, что мы строим рубежи, не секрет. Это должны знать и россияне, и белорусы, или россияне на территории Беларуси. Да, здесь есть рубежи. Да, здесь будут три мощные линии обороны. Здесь есть войско. Есть и "зубы дракона ", и противотанковые рвы – и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но, тем не менее, скрывать это не нужно. Они должны знать, что будет сопротивление", – рассказал Зеленский.

Эти слова президента прозвучали в телемарафоне "Единые новости". Интервью с главой государства было сделано на Черниговщине, где президенту показали соответствующие постройки. Ранее OBOZ.UA показал видео и фотографии со сводной фортификацией, которую демонстрировали Зеленскому.

"Россияне и белорусы должны это знать": Зеленский рассказал о ситуации с возведением фортификаций

Президент добавил, что все работы по возведению оборонных рубежей на наиболее опасных участках границы должны быть завершены через несколько месяцев, по принципу "чем ближе к боевым действиям, тем быстрее продолжается строительство".

"Россияне и белорусы должны это знать": Зеленский рассказал о ситуации с возведением фортификаций

Как сообщал OBOZ.UA, те восемь экскаваторов, которые купил Петр Порошенко, отправляют на фронт в одну из инженерных бригад, чтобы строить фортификационные сооружения. По его словам, кроме землеройной техники, военным передадут другое необходимое оборудование.

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