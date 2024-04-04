Будут строить фортификации: инженерная бригада получит на фронт экскаваторы от Порошенко

Восемь экскаваторов, купленных Петром Порошенко, отправляются на фронт в одну из инженерных бригад, чтобы строить фортификационные сооружения. По его словам, кроме землеройной техники, военным передадут другое необходимое оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Как рассказал пятый президент, контракты на технику для строительства начали еще в октябре прошлого года.

"За моей спиной находятся мощные экскаваторы, грейдеры, погрузчики. Четыре из них использованы, но полностью обслужены нашей командой. А четыре – совершенно новые. Они полностью подготовлены, окрашены, оборудованы, обслужены и с завтрашнего дня отправляются на Восток в состав одной из инженерных бригад, где начинают работы по строительству фортификационных сооружений", – говорит Порошенко.

Он отметил, что власти слишком поздно начали выделять средства для оборонных сооружений.

"Только в январе через два года полномасштабной войны было принято постановление правительства о выделении первых средств, хотя дорожное строительство они не прекращали. В феврале был выделен основной транш, два дня назад еще было выделено 5 млрд грн", – констатирует Порошенко.

"Мы даем не только бульдозеры, не только экскаваторы, идут и бензопилы, и все необходимое оборудование – для того, чтобы как можно быстрее построить фортификационные сооружения", – отмечает Петр Порошенко.

"Следующую партию мы будем иметь уже на следующей неделе. Мы сделаем все возможное, чтобы успеть до российского наступления. Для того чтобы никакие КАБы, никакая артиллерия не смогла сдвинуть нас, чтобы мы фортификационными сооружениями, во-первых, защитили солдат, защитили украинскую землю", – отмечает лидер партии.

Ранее Европейская Солидарность инициировала создание в Верховной Раде ВСК по вопросам строительства фортификационных сооружений. Петр Порошенко призвал власти выделить средства на оборонные укрепления еще в августе 2023 года. "Было требование о внесении изменений в бюджет для резкого увеличения финансирования фортификационных сооружений. Начиная с октября на этот счет были проведены три ставки, были даны жесткие поручения. Но построение не началось и деньги не были выделены", – напомнил Порошенко в интервью Виталию Портникову.

"Сейчас у нас есть другая крайность – непрозрачное выделение финансирования и очень сильная затяжка с вводом их в эксплуатацию. У нас нет этого времени. Срок, отведенный для этого – два месяца. Через два месяца мы должны были сдать эту позицию", – считает Порошенко.

"Наше предложение, наше законодательное требование о создании Временной следственной комиссии по фортификационным сооружениям не ставится на голосование четвертый месяц. А это как раз то единство, вокруг которого мы должны объединиться. Единство вокруг вооруженных сил и единство вокруг фортификационных сооружений. Потому что народ имеет право знать – темпы строительства, где мы можем поддержать и ускорить, знать прозрачность финансирования для того, чтобы как на "большом воровстве" не набивали карманы те же лица. Извините, сегодня речь идет о существовании государства", – подчеркнул Порошенко.