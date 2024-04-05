'Главное – надежность': Зеленский осмотрел строительство фортификаций в Черниговской области. Фото и видео

В пятницу, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговщину. Там он осмотрел строительство фортификационных сооружений и линии обороны на границе с Россией.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он отметил, что ему сообщили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе.

Зеленский в ходе поездки осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР и противотанковый ров. Опорный пункт оборудован невзрывными заграждениями для сдерживания техники противника.

По словам начальника Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

"Черниговщина. Строительство фортификаций. Сроки выполнения работ и надежность – главное. Благодарен всем, кто привлечен!" – резюмировал свой визит президент.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Сумскую область. Там он осмотрел строительство фортификаций и заслушал доклад об организации обороны на трех линиях рубежей.

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