Оккупанты в Луганске развернули ''полевой госпиталь'' на территории роддомов – Генштаб

Российские военные преступники продолжают использовать для своих целей гражданские объекты на захваченных территориях. В Луганске они обустроили госпиталь в родильных отделениях нескольких медучреждений.

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Из-за действий захватчиков во временно оккупированном городе катастрофически не хватает мест для приема родов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

"Враг продолжает нести большие потери и использует дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков", – говорится в сводке от 31 января.

В частности, в Луганске оккупанты развернули так называемый полевой госпиталь на территории роддома городской больницы №3, а также роддома в областной больнице. Там сейчас лечат российских военнослужащих.

В связи с использованием агрессором двух роддомов для раненых россиян в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре. Однако в нем катастрофически не хватает мест, создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали эвакуировать семьи военнослужащих ВС РФ из Луганска. В то же время профессиональные военные армии агрессора пытаются всеми способами оставаться в тылу, а на передовую бросают мобилизованных.

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