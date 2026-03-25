Оккупанты в Луганской области хотят запретить пожилым людям принимать звонки из-за границы: что происходит

Российские захватчики продолжают усиливать контроль над мирным населением на временно оккупированных территориях Украины. Агрессор фактически полностью ограничил свободный доступ в интернета, а теперь взялся за телефонные звонки.

Враг намерен запретить населению принимать звонки из-за границы. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

Тотальный контроль над людьми

По данным областной администрации, очередные ограничения по пользованию мобильной связью ожидают жителей оккупированных территорий.

Согласно последней информации, людям старше 60 лет россияне хотят запретить принимать звонки из-за границы, до минимума ограничив общение с родными.

Кроме того, в ОВА рассказали, что несовершеннолетним российские оккупанты хотят запретить принимать СМС-коды для входа в популярные сервисы. Таким образом враг придумал еще один способ свести к минимуму выход в открытый интернет.

Что предшествовало

Ситуация со свободой слова и доступом к информации на захваченных украинских территориях к 2026 году окончательно перешла в фазу "цифровой крепости". Захватчики планомерно заменяют глобальные платформы подконтрольными аналогами, используя тактику "выжженной земли" для тех, кто отказывается играть по правилам Роскомнадзора.

При этом с сентября 2025 года вступили в силу жесткие штрафы за "популяризацию" VPN. Теперь рассказывать о том, как обойти блокировку грозит огромным штрафом. Более того, использование VPN для доступа к "экстремистским" ресурсам теперь может считаться отягчающим обстоятельством при "совершении преступлений".

Роскомнадзор теперь не просто блокирует IP-адреса серверов, он использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) для глубокого анализа трафика (DPI). Обычные протоколы вроде OpenVPN или WireGuard в РФ и на оккупированных территориях больше не работают.

Чтобы "спастись", пользователям приходится переходить на более сложные, маскирующиеся под обычный трафик протоколы. Бесплатные и популярные VPN из App Store или Google Play Market в большинстве своем уже заблокированы или работают с перебоями.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне продолжают ущемлять права мирного населения. В Запорожской области захватчики готовятся полностью отключить интернет в регионе. Ограничение доступа планировалось ввести до 16 марта, однако реализовать эти меры в указанные сроки оккупационным структурам не удалось.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает ужесточать цензуру в интернете и на данном этапе активно пытается заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Отдельный приказ о запрете приложения выдало министерство обороны России.

