Оккупанты в Луганской области усилили поиск партизан, коллаборанты вывозят свои семьи в Россию: подробности

Из-за частых взрывов на оккупированной территории Луганщины, враг увеличил количество блокпостов и рейдовых патрулей. Оккупанты ищут партизан, которые могут помогать ВСУ.

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Об этом рассказал глава Луганской военной администрации Артем Лысогор. "Бавовна" на оккупированных территориях вызвал незаурядную панику у коллаборантов.

По его словам, предатели в страхе перед новым украинским контрнаступлением начали вывозить свои семьи в Россию. Коллаборанты все больше боятся возмездия от Украины за измену и убегают в сторону страны-агрессора.

Захватчики также продолжают ограничивать населению доступ к ведущему интернету на оккупированной территории.

"Практика отключения мобильного интернета у так называемой "лнр" регулярна. Оккупанты контролируют трафик ведущего интернета", – утверждает глава Луганской ОВА.

Он отметил, что захватчики повысили призывной возраст для мужчин до 60 лет. Кроме того, оккупанты из-за значительных потерь в своих рядах уже начали мобилизовывать юношей 2005 года рождения, которые только закончили школу.

Ранее сообщалось, что в Луганской области кафиры и коллаборанты панически готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они выставили "миллионы блокпостов" и постоянно заявляют о задержании каких-то украинских диверсантов, однако "начинают потихоньку собирать вещи".

Напомним также, что в результате взрыва в Луганске ранен "глава МВД ЛНР" Корнета. Как сообщалось, между Корнетом и гауляйтером Луганщины Леонидом Пасечником был конфликт. Вожак "ЛНР" не контролировал последнего, поэтому активно собирал на него компромат.

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