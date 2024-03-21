Оккупанты в Луганской области заставляют украинцев получать паспорта РФ новыми методами: появились подробности

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях. При чем в Луганской области враг заставляет людей получать так называемые паспорта России новыми методами.

Без фейкового паспорта украинцам ограничивают доступ к коммунальным услугам. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, россияне запретили сотрудникам коммунальных служб в Луганске производить поверку счетчиков воды, если хозяин дома не предъявит российское удостоверение личности, страховой номер индивидуального лицевого счета и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также глава ОВА отметил, что жители небольших населенных пунктов временно оккупированной Луганской области уже неоднократно жаловались на отсутствие или нерегулярность транспортного сообщения между селами и районными центрами. В частности, в населенном пункте Лутугино из окрестных населенных пунктов рейсовый автобус следует один раз в неделю.

При этом в более крупные города попасть быстро и за доступную цену невозможно. Лысогор подчеркнул, что российские оккупанты не обращают внимания на проблемы местных жителей.

Напомним, Россия заставила почти три миллиона украинцев получить так называемые паспорта РФ. При этом людей, которые отказались от фейковых документов, агрессор будет считать "иностранными гражданами или лицами без гражданства".

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях за отказ получать паспорт РФ. В частности, враг ограничил для таких людей доступ к медицинским услугам. Такая тенденция массово прослеживается в оккупированных населенных пунктах с начала 2024 года.

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