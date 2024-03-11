Разведка Британии указала на угрозу для украинцев на оккупированных территориях: могут отправить в отдаленные области РФ

Государство-террорист Россия заставило почти три миллиона украинцев получить так называемые паспорта РФ. При этом людей, которые отказались от фейковых документов, агрессор будет считать "иностранными гражданами или лицами без гражданства".

Более того, диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому люди без "паспорта РФ" не будут иметь права проживать на оккупированных территориях с 1 июля 2024 года. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По информации разведывательного ведомства, около 2,8 миллиона жителей на временно контролируемых территориях Украины получили "российские паспорта". Страна-агрессор делает доступ к услугам в этих регионах, включая социальные услуги и здравоохранение, только при условии получения "паспортов".

В то же время украинцев без "паспортов РФ" оккупанты считают "иностранными гражданами или лицами без гражданства". А в апреле 2023 года кремлевский диктатор издал указ, согласно которому люди без "российского паспорта" имеют право проживания на временно оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года.

Британская разведка предупреждает, что после этой даты украинцы, у которых нет "российского паспорта", будут депортированы на территорию РФ. Более того, недавняя риторика украинофоба Дмитрия Медведева указывает на то, что россияне настроены депортировать украинцев в отдаленные районы России.

Также в ведомстве заявили, что РФ проводит политику русификации на временно оккупированных территориях. В частности, указ диктатора о создании военных округов говорит о том, что Россия теперь считает оккупированные территории "частью российского Южного военного округа". Британская разведка отмечает, что таким образом Кремль пытается сделать "интеграцию" оккупированных территорий Украины в РФ необратимым процессом.

Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях за отказ получать паспорт РФ. В частности, враг ограничил для таких людей доступ к медицинским услугам.

Ранее сообщалось, что российские власти дали задачу оккупационным администрациям на временно неподконтрольных территориях достичь на выборах президента РФ уровня явки избирателей в 30%. В то же время в самой России намерены объявить о 70-процентной явке.