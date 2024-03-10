Будут "рисовать" явку 70%: в ЦНС узнали планы окупантов по "выборам" на оккупированных территориях

Российские власти дали задачу оккупационным администрациям на временно неподконтрольных территориях достичь на выборах президента РФ уровня явки избирателей в 30%. В то же время в самой России намерены объявить о 70% явке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В ведомстве отметили, что эти числа выглядят нереальными.

"Даже 30% выглядит завышенной цифрой на ВТО, поскольку местное население не воспринимает захватчиков, а социальный кризис в оккупированных регионах не способствует улучшению настроений. Даже фанаты Кремля не желают участвовать в выборах, осознавая их абсурдность", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные по домам, опрашивая население и агитируя местных жителей участвовать в выборах. Кроме того, они переписывают население и изучают настроения людей.

"Тех, кто открыто заявляет, что не намерен голосовать, заносят в списки нелояльных", – сообщили в Центре национального сопротивления.

Как писал OBOZ.UA, в Центре прав человека ZMINA уточнили, что гражданам Украины, которые будут вынуждены голосовать на временно оккупированных территориях (ТОТ), не будет угрожать наказание. Потому что уголовный кодекс Украины не содержит ответственности за участие в голосовании на выборах президента РФ.

Как стало известно, в оккупированных регионах Украины массово появляются листовки и граффити против "выборов" президента РФ. На день "волеизъявления" уже анонсированы акции протеста.

Во временно оккупированном Бердянске уже ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов. Ее автомобиль взорвался в микрорайоне Колония, коллаборантка умерла.

Напомним, что страна-агрессор объявила об окончании "досрочного голосования" в Херсонской области. Чтобы получить необходимый результат на фейковых выборах, кафиры "голосовали" вместо местных жителей. Для этого привлекали даже русских военнослужащих, переодетых в гражданское.

А в оккупированном Донецке сожгли флаги страны-агрессора России и подконтрольной ей т.н. "Донецкой народной республики". Эти символы жителям города раздавали бесплатно перед фейковыми выборами.