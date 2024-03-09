Если украинцев заставляют: правозащитники сказали, будет ли уголовная ответственность за участие в 'выборах' на оккупированных территориях

Украинцам, которые будут вынуждены голосовать на временно оккупированных территориях, не будет угрожать наказание. Потому что уголовный кодекс Украины не содержит ответственности за участие в голосовании на выборах президента РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала Алена Лунева, директор по адвокации Центра прав человека ZMINA. При этом она посоветовала в первую очередь думать о сохранении своей жизни.

"Уголовный кодекс Украины такой ответственности не содержит за участие в голосовании. Он содержит ответственность за участие в мероприятиях политического характера, публичную поддержку оккупации и за организацию так называемых выборов или референдумов на ТОТ. Это квалифицируется как коллаборационная деятельность", – уточнила Лунева.

Она также призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в первую очередь думать о сохранении собственной жизни, если в дом или квартиру с урнами будут приходить вооруженные люди.

В то же время, Лунева посоветовала всеми методами пытаться избегать паспортизации.

"Выборы" – это один из способов мониторинга тех, кто еще не получил российские паспорта. Поэтому нужно всячески избегать контактов с оккупационными властями, менять место жительства, потому что они будут ходить по домам, и людям с оружием очень сложно отказать в открытии двери", – отметила она.

По словам Луневой, важно, чтобы украинцы сохранили свою жизнь и не вступали в спор с вооруженными людьми.

Как писал OBOZ.UA, в оккупированных регионах Украины массово появляются листовки и граффити против "выборов" президента РФ. На день "волеизъявления" уже анонсированы акции протеста.

Во временно оккупированном Бердянске уже ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов. Ее автомобиль взорвался в микрорайоне Колония, коллаборант умерла.

Напомним: страна-агрессор объявила об окончании "досрочного голосования" в Херсонской области. Чтобы получить необходимый результат на фейковых выборах, кафиры "голосовали" вместо местных жителей. Для этого привлекали даже русских военнослужащих, переодетых в гражданское.

А в оккупированном Донецке сожгли флаги страны-агрессора России и подконтрольной ей т.н. "Донецкой народной республики". Эти символы жителям города раздавали бесплатно перед фейковыми выборами.