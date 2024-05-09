Оккупанты в Мариуполе грузят украденную руду на либерийское судно, – Андрющенко

Оккупанты продолжают тестировать железную дорогу между Мариуполем и Волновахой. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, железная дорога, которая соединит Волноваху с Ростовом-на-Дону через Мариуполь, заработает в конце мая, начале июня.

"За апрель и начало мая зафиксировано три тестовых поезда из Волновахи в Мариуполь в порт и обратно. Из Волновахи они приехали с каолином и рудой, которую грузят на либерийское судно, которое украли в прошлом году. А из Мариупольского порта поезд получился пустым, чтобы протестовать путь", – заметил он.

По словам советника городского головы Мариуполя, железнодорожный путь, который россияне строят в районе поселка Гранитное через Тельмановский район, соединяющий Мариуполь с Волновахой и Ростовом-на-Дону, почти достроен.

"На мостах и местах соединения железных дорог нет рельсов, они только их укладывают. По нашим оценкам, эта железная дорога заработает ориентировочно в конце мая, начале июня", – отметил Андрющенко.

Как известно, в Мариуполе до российского вторжения работали два металлургических гиганта, принадлежащих компании "Метинвест" Рината Ахметова – Азовсталь и ММК им. Ильича. Пока в компании говорят, что оценить степень повреждения комбинатов невозможно, но вероятность, что оккупанты смогут запустить их работу, остается очень низкой.

Напомним: из порта оккупированного Мариуполя оккупанты вывезли металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.