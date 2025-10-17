Оккупанты в Мариуполе хотят 'национализировать' не только квартиры, но и земельные участки украинцев: всплыли подробности

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе собираются национализировать не только квартиры украинцев, но и земельные участки. В частности, присвоенные объекты впоследствии разделят между военными российской армии, которые в начале полномасштабного вторжения "освободили" город от мирной жизни.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Там обнародовали распоряжение так называемой местной власти.

Оккупанты лишают жилья украинцев

По данным Центра изучения оккупации, после проведения так называемой "кадастровой инвентаризации" российские оккупанты начали процедуру признания "брошенных" земельных участков муниципальной собственностью.

"Национализированные участки планируется распределять, в частности, участникам так называемой "СВО", то есть российским военным, которые уничтожали мирный Мариуполь", – говорится в сообщении.

В городском совете напомнили, что захватчики активно осуществляют национализацию жилья мариупольцев, которые были вынуждены покинуть город из-за блокады и оккупации. Уцелевшие квартиры признают "бесхозными" по решениям подконтрольных оккупантам незаконных судов, после чего имущество переходит под управление местной оккупационной администрации.

Как отмечалось, россияне уже национализировали более 1200 квартир в городе.

Напомним, россияне планируют снести десятки домов в центре города Мариуполь. Взамен захватчики планируют строительство торгового центра и квартир под ипотеку. Так называемая местная власть никак не реагирует на возмущение людей, которые выступают против такого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе также планируют сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

