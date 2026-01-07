Оккупанты в Мариуполе хотят присвоить тысячи квартир украинцев, которые покинули город: что известно

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области террористы "ДНР" планируют присвоить более шести тысяч квартир горожан. Экспроприация жилья касается всех мариупольцев, которые были вынуждены бежать из оккупации.

Об этом заявили в пресс-службе мэрии города в среду, 7 января. Украденную недвижимость нелюди собираются передать в "муниципальную собственность ДНР".

Что известно

В мэрии города говорят, что такое распоряжение выдал приспешник главаря "ДНР" Дениса Пушилина, Антон Кольцов, который занимает должность главы оккупационной "администрации" города. Квартиры обещают впоследствии передавать жителям, которые потеряли собственное жилье, но остались в городе.

В то же время мэрия Мариуполя отмечает, чтопрограмму компенсационного жилья террористы прекратили, и вместо этого на месте разрушенных домов стали с помощью россиян возводить ипотечные многоэтажки.

Также там добавили, что в декабре прошлого года Государственная Дума России приняла закон, который позволяет признавать квартиры и дома на временно оккупированных территориях Украины "бесхозными" и изымать их в пользу Москвы. Экспроприация жилья на ВОТ продлится до 2030 года.

Напомним, россияне в Мариуполе собираются национализировать не только квартиры украинцев, но и земельные участки. В частности, присвоенные объекты впоследствии разделят между военными российской армии, которые в начале полномасштабного вторжения "освободили" город от мирной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

