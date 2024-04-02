Оккупанты в Мариуполе проводят обучение новобранцев: в ГУР раскрыли подробности

На фоне успешных рейдов российских добровольцев на территорию РФ российские захватчики приступили к укреплению российско-украинской границы. Соответствующие мероприятия проводятся в районах Белгородской, Курской и Брянской областей.

Обучение новобранцев, отправляющихся на усиление приграничных районов, захватчики проводят во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и защищать объекты критической инфраструктуры. Обучение новобранцев для усиления пограничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины", – говорится в сообщении.

В рамках мероприятий по усилению участков российской границы на севере Украины захватчики укрепляют, совершенствуют и маскируют укрепления в своих приграничных регионах, а также пытаются увеличить количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО и увеличивают географию минно-взрывных заграждений.

Тем временем в Мариупольском городском совете добавили, что оккупанты пытаются превратить Мариуполь в военную базу.

"Город остается важным логистическим пунктом захватчиков. Постоянно фиксируется переброска техники, продолжается работа по прокладке железной дороги в Крым", – отметили там.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2024 года через Мариуполь оккупанты украли уже 30 тысяч тонн зерновых.

Однако к этим цифрам следует относиться осторожно, поскольку в разных сообщениях россиян и их приспешников эти значения существенно варьируются. Так, почти о 30 тыс. т отправленных зерновых с оккупированных украинских территорий сообщалось по итогам января-февраля. В то же время, 5 января была информация о вывозе 14 тыс. т зерна двумя судами, а затем уже по итогам первого месяца упоминался аналогичный объем, но уже транспортируемый пятью судами.