Оккупанты в Мариуполе установили памятник убийце местных жителей. Фото

Оккупанты в захваченном Мариуполе установили памятник военному РФ, участвовавшему в захвате города и убийствах мирных украинцев. Эдуард Дьяконов из Иркутска – один из "героев РФ", о гибели которых российские пропагандисты придумывают легенды.

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Об этом 26 июля сообщили в Мариупольском городском совете. Там отметили, что бюст Дьяконова был установлен на одном из участков проспекта Мира, где захватчики делают "аллею героев".

"Он из Иркутска, участвовал в захвате Мариуполя и убийстве мирных людей. Здесь и погиб. Теперь захватчики пытаются сделать из убийцы "героя" и навязать это выживавшим под российскими обстрелами мариупольцам", – говорится в сообщении мэрии.

В горсовете добавили, что оккупанты пытаются максимально русифицировать Мариуполь и уничтожить все, что напоминает о его принадлежности к Украине.

"Они уже демонтировали памятник жертвам Голодомора, защитникам Украины и уничтожили все муралы. Вместо этого оккупанты устанавливают памятные знаки убийцам и уже проводят опрос по памятникам Ленину, Сталину и Екатерине II", – говорится в сообщении.

Эдуард Дьяконов – российский оккупант, который в возрасте 20 лет принимал участие в захвате украинского Мариуполя. На войну против Украины он приехал из Иркутска. Погиб 24 марта 2022 года, после чего страна-агрессор объявила его "героем РФ".

Интересно, что о "героической" гибели Дьяконова российские пропагандисты придумали несколько легенд. По их словам, его убила граната, которая упала рядом во время зачистки оккупантами дома, что он якобы раненый "накрыл гранату своим телом, сохранив жизнь 13 сослуживцам".