Оккупанты в плохом состоянии, а в командовании беспорядок: РФ больше не способна к наступлению в Украине, – Волкер

Российская оккупационная армия исчерпала свой ресурс и больше не способна проводить наступательные действия. В командовании армии РФ беспорядок, а у оккупантов плохой боевой дух. В свою очередь Украина, наоборот, планирует провести значительное контрнаступление и отвоевать захваченные территории.

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Также страна-агрессор испытывает нехватку оружия и пытается искать его в других странах. Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Express.

Волкер уверен, что еще с самого начала полномасштабного вторжения все переоценили возможности российской армии. Он признал, что спецслужбы РФ ввели в заблуждение не только диктатора Владимира Путина, но и западных аналитиков.

"Во-первых, мы все переоценили военный потенциал России и недооценили возможности Украины. Мы видели, когда российские спецслужбы вводили Путина в заблуждение, и мы тоже были введены в заблуждение. В системе было намного больше коррупции, неэффективности и плохого руководства", – сказал Волкер.

Кроме того, он констатировал факт, что россияне больше не могут проводить наступательные действия. Линия фронта существенно не изменилась с осени 2022 года.

"Поначалу Россия добилась значительных успехов на востоке Украины и в направлении Киева. Но теперь украинцы отбросили их назад. Боевые действия не двигались с тех пор, как прошлой осенью Украина отвоевала Херсон. Русские больше не способны наступать", – отметил он.

К тому же Волкер отметил, что российские войска испытывают дефицит вооружения. Поэтому руководство РФ вынуждено обращаться за помощью к другим авторитарным странам, в частности, к Ирану и КНДР.

"Мы знаем, что они пытаются завербовать больше людей, мы знаем, что они пытаются получить оборудование из Ирана и Северной Кореи. Мы знаем, что их вооруженные силы находятся в плохом состоянии на местах, и у них нет средств для пополнения. У них также нет хорошего руководства, так что это действительно беспорядок", – заявил Волкер.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия прекратила наступление и перешла к стратегической обороне. Своей задачей она ставит удерживание захваченные территории. Исключением являются два направления – Бахмутское и Авдеевское.

Ранее сообщалось, что войска России за сутки 21 апреля потеряли в войне против Украины еще 680 оккупантов. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника. В целом с начала масштабного вторжения потери захватчиков составили 185 730 человек.