Оккупанты в районе Часова Яра пытаются атаковать на участках, где канал идет под землю, – Калашников

В направлении Часова Яра враг пытается атаковать на участках, где канал идет под землю. Оккупанты здесь ведут штурмовые действия преимущественно используя живую силу без поддержки боевой бронированной техники.

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Лишь иногда во время штурма у врага можно наблюдать колесную технику. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

"В нашем оттенке фронта есть три таких участка, где канал идет под землю и один из них именно на севере. Именно здесь враг и пытается протискать нас – это мы уже наблюдаем не первый месяц", – рассказывает Калашников.

Боевые действия ведутся как непосредственно во Часовом Яре, так и в направлении Калиновки. Там защитники продолжают удерживать оборону.

"Враг постоянно здесь совершает штурмовые действия и пополняет свой личный состав после того, как терпит потери. На сегодняшний день мы видим, что он больше использует просто живую силу без поддержки боевой бронированной техники. Можем иногда еще наблюдать его колесную технику", – рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают оборонять город Часов Яр в Донецкой области, несмотря на то, что россияне превратили его в руину. Наши защитники показали, как дают отпор российским оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Часов Яр еще остаются проживать 635 местных – это не только люди пенсионного возраста, там есть и молодежь. С начала этой недели никто из них не согласился эвакуироваться из населенного пункта, в окрестностях которого идут бои.

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