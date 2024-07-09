'Не остановимся, пока не выиграем свое сражение за Украину': в ССО показали, как дают отпор врагу в Часовом Яре. Видео

Украинские военные продолжают оборонять город Часов Яр на Донетчине, несмотря на то, что россияне превратили его не руину. Наши защитники показали, как дают отпор российским оккупантам.

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Соответствующее видео показали Силы Специальных Операций ВС Украины. Отмечается, что на сложнейших направлениях фронта демонстрируют отвагу и профессионализм, давая мощный отпор врагу.

Россияне продолжают уничтожать город всеми возможными типами вооружения. В тяжелейших условиях украинская пехота продолжает героически сдерживать врага. Благодаря профессионализму и сплоченности воинов ССО, враг несет значительные потери.

"Часов Яр, лето 2024. Работают воины ССО. На самых сложных направлениях даем мощный отпор врагу и не остановимся, пока не выиграем свое сражение за Украину", – отметили в ССО.

Ранее в сети показали разрушенный российским военными преступниками микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области. Теперь он напоминает свой районный центр – Бахмут, расположенный менее чем в десяти километрах от него.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Часов Яр еще остаются проживать 635 местных - это не только люди пенсионного возраста, там есть и молодежь. С начала этой недели никто из них не согласился эвакуироваться из населенного пункта, в окрестностях которого идут бои.

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