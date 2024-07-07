Сплошные руины: захваченный россиянами район Часового Яра показали на фото с высоты

В сети показали разрушенный российским военными преступниками микрорайон "Канал" в городе Часов Яр на Донетчине. Теперь он напоминает свой районный центр – Бахмут, расположенный менее чем в десяти километрах от него.

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Кадры местности, снятые с высоты, передал корреспондент "Радио Свобода". Их 7 июля опубликовал Telegram-канал издания.

"Остатки района Часового Яра, который недавно удалось захватить российской армии", – говорится в подписи к фото.

В микрорайоне, расположенном за каналом в сторону Бахмута, не осталось ни одного уцелевшего дома. Между кварталами бывших многоэтажек из-за вражеских обстрелов даже не растут деревья и кустарники. Земля вокруг имеет вид поверхности Места: она вся покрыта воронками от разрывов российских бомб и снарядов.

В то же время войска РФ не прекращают обстрелы города и населенных пунктов вокруг него.

Район "Канал" (или его еще называют "Новый") отделен от большей части города по каналу Северский Донец-Донбасс, на котором ВСУ сейчас держат оборону. Бои на этом участке начались еще в начале апреля 2024 года, когда агрессор пошел вперед по всему фронту к западу от Бахмута.

Войска РФ, имеющие преимущество в вооружении и боеприпасах, сначала разрушили все дома и сооружения "Канала", а затем "захватили" его руины, называя свои действия "освобождением". Правда, пробраться туда они смогли после того, как 3 июля Силы обороны сообщили о выходе из микрорайона, поскольку удерживать его было нецелесообразно, а позиции защитников там были разрушены.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Часов Яр еще остаются проживать 635 местных – это не только люди пенсионного возраста, там есть и молодежь. С начала этой недели никто из них не согласился эвакуироваться из населенного пункта, в окрестностях которого идут бои.

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