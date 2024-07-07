В Часовом Яру в Донецкой области остаются 635 жителей

В городе Часов Яр в Донецкой области еще остаются 635 мирных жителей – это люди пенсионного возраста, хотя есть и молодежь. С начала недели никто из них не согласился эвакуироваться из города.

Видео дня

Об этом рассказал начальник военной администрации Часового Яра Сергей Чаус. Он отметил, что российские оккупанты непрерывно обстреливают Часов Яр из всего имеющегося вооружения; и под обстрелом находятся все районы города.

"В городе, кроме людей пенсионного возраста, остается и молодежь, их примерно несколько десятков. В целом людей эвакуируем в Краматорск, большая часть едут к родственникам. Но сейчас люди просто не уезжают из города. Эвакуировать людей стало опаснее, чем было до этого, потому что активность дронов не снижается. Линия проведения боевых действий проходит очень близко к городу", – рассказал он.

Власти пытаются не оставлять жителей города один на один с войной. Людям регулярно завозят по районам воду и гуманитарную помощь.

По словам Чауса, в городе постоянно работает один врач, еще один приезжает несколько раз в неделю. Также работают в городе медсестры.

Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области является административным центром Часовоярской городской общины. Город расположен в 15 километрах от Бахмута. До 2014 года в общине проживало более 14 тысяч жителей, а до полномасштабного российского вторжения – немногим менее 13 тыс. Из-за войны население города сократилосьв 15 раз: по состоянию на март 2024 года в Часовом Яру находилось около 790 жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как наши Силы обороны отошли на другую сторону канала, количество вражеских артиллерийских обстрелов уменьшилось. Однако это не означает, что ситуация в городе стала более спокойной.

Вообще же российские оккупационные войска не имеют полного контроля над микрорайоном Канал в Часовом Яру. Эта территория полностью уничтожена и скорее является серой зоной.

В сети показали, как сейчас выглядит город – оккупанты фактически его разрушили. На кадрах сравнили облик микрорайона Канал в июле 2022 года и 8 марта 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!