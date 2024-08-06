Оккупанты в Севастополе прячут корабли в бухтах, чтобы спасти их от ударов Украины – 'Атеш'

Российские захватчики продолжают держать часть кораблей в оккупированном Севастополе. При этом враг пытается прятать их в бухтах, чтобы спасти от ударов Украины.

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В Севастополе находятся как минимум два больших десантных корабля. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В Килен-Бухте участники движения зафиксировали два больших десантных корабля проекта 775. Один из кораблей – "Константин Ольшанский", который российские оккупанты украли у Украины в 2014 году. При этом в "Атеш" подчеркнули, что уже половина кораблей проекта 775 была успешно уничтожена.

"Всю собранную информацию мы как всегда передаем Силам обороны Украины и нет сомнений, что в ближайшее время, очередные судна рашистов пойдут ко дну", – говорится в заявлении "Атеш".

Напомним, страна-агрессор планирует закрыть для судоходства часть моря у временно оккупированного Крыма. Проект приказа, устанавливающий запрещенные районы для плавания в зоне энергомоста на полуострове, разработал минтранс РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает усиливать защиту Крымского моста именно из воды. Возле него появляются все новые баржи. По состоянию на конец июля этих барж у моста уже более 30.

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