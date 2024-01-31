Оккупанты в Севастополе ремонтируют несколько кораблей: агенты 'Атеш' провели разведку. Фото

Российские захватчики в оккупированном Севастополе занимаются ремонтом нескольких кораблей Черноморского флота РФ. Работы проводятся на "13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ" – стратегическом объекте оккупантов, расположенном в Килен-бухте.

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Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" 31 января. Партизаны рассказали, что ведут разведку за судоремонтным заводом врага и показали результаты своей работы на фото.

"Наши агенты ведут наблюдение за 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота, который расположен в Килен-бухте. Данное предприятие является стратегическим объектом, поскольку занимается комплексным ремонтом судов всех рангов, от фрегатов до малых десантных кораблей", – говорится в сообщении.

"Атеш" обнародовало координаты объекта: 44.610753, 33.559730.

Партизаны рассказали, что во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей ЧФ РФ.

"Вероятно, восстанавливают результаты эффективной работы Сил обороны Украины. Более детальные данные были переданы в соответствующие структуры", – сообщили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в "Атеш" рассказали, что обнаружили склады с ракетами "Калибр" в оккупированном Севастополе. Объект размещается в районе Сухарной бухты.

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